Braunschweig erhält neue Löschfahrzeuge für Katastrophenfall

Zwölf neue Löschfahrzeuge für den Katastrophenschutz hat der Präsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Christoph Unger, am Mittwoch in Braunschweig an Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius und damit an neun Kommunen übergeben. Das Dutzend baugleicher Löschfahrzeuge, das am Nachmittag repräsentativ auf dem Burgplatz aufgestellt war, hat einen Gesamtwert von 2,8 Millionen Euro. Der Stückpreis der...