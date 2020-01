Die Polizei meldet Einbrecher in Watenbüttel.

Braunschweig. Bargeld haben Diebe aus einer Wohnung in Watenbüttel gestohlen. Sie drangen über den Balkon ein.

Diebe brechen in Watenbüttel über den Balkon ein

Unangenehm überrascht wurde ein 31-jähriger Mann aus Watenbüttel am Mittwochmorgen. Er hatte seine Wohnung „Am Bruchkamp“ am Dienstagabend verlassen. Als er am Mittwochmorgen zurückkehrte, bemerkte er im Wohnzimmer die offenstehende Balkontür. Einbrecher waren über den Balkon eingedrungen und hatten das Wohnzimmer durchsucht. Sie stahlen einen dreistelligen Geldbetrag und flüchteten anschließend unerkannt.