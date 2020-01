Einbrecher sind in Braunschweiger Mehrfamilienhaus unterwegs

Braunschweig. Einbrecher sind am Donnerstagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in der Siegfriedstraße unterwegs gewesen.

In eine Wohnung des Hauses brachen sie laut Polizeibericht ein, in einem weiteren Fall scheiterten sie an der Tür.

Eine 56-Jährige hatte ihre Wohnung am Morgen verlassen. Als sie gegen 12.30 Uhr zurückkehrte, stellte sie die beschädigte Tür fest. Unbekannte hatten sie aufgebrochen und waren so in die Wohnung gelangt. Hier durchsuchten die Täter Räume, Schränke und Behältnisse. Sie stahlen Schmuck und Bargeld und flüchteten. Der Wert des Diebesgutes beträgt laut Polizei mehrere hundert Euro. Während der Spurensuche bemerkten die Polizisten, dass auch an der Tür der Nachbarwohnung Aufbruchsspuren vorhanden waren. Hier blieb es jedoch beim Versuch.