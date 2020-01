Braunschweig: Raus aus der Schule, rein ins Kino!

Ins Kino statt in die Schule? Einen Film schauen statt dem Unterricht folgen? Das dürfte ganz nach dem Geschmack vieler Schüler sein... In Kürze starten die Schulkinowochen in Niedersachsen. Beide Kinos in Braunschweig, das Astor-Filmtheater und das Universum-Filmtheater, beteiligen sich. 50...