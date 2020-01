Erzieher-Job finden per Speed-Dating in der Brunsviga

Er hat alles ausprobiert: Stahl- und Metallbauer, Tischler, KFZ-Mechaniker. „Aber vom Sozialen bin ich nie weggekommen“, sagt Tim Thurmann. „Das Herz will, was es will.“ Nach dem Zivildienst in einem Altenwohnheim und den ersten beruflichen Schritten in nicht sozialen Berufen arbeitete er sieben...