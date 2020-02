Braunschweiger TU-Forscher ist kurz vorm Nordpol

Seit September 2019 läuft die größte Arktisexpedition aller Zeiten: Das Forschungsschiff Polarstern untersucht nah am Nordpol die Folgen des Klimawandels. Die Expedition „Mosaic“ dauert ein ganzes Jahr. 600 Menschen sind daran beteiligt, darunter 300 Wissenschaftler aus fast 20 Ländern – die meisten jeweils für einige Monate. In wenigen Tagen findet der nächste Wechsel an Bord statt: Etliche Forscher verlassen die Polarstern, neue kommen. Zu den Neuen gehört auch Falk Pätzold vom Institut für Flugführung der TU Braunschweig.

Ende Januar ist er an Bord des russischen Eisbrechers „Kapitän Dranitsyn“ von Norwegen aus in Richtung Nordpol gestartet. Pätzold will die Wechselwirkungen zwischen Meereis, Atmosphäre und Wolken untersuchen. Seine Institutskollegin Astrid Lampert hat zurzeit Kontakt mit ihm – Pätzold hat ihr einen Bericht mit seinen Erfahrungen der ersten Tage geschickt.

40 weitere Wissenschaftler sind mit Pätzold unterwegs

Auf dem Eisbrecher befinden sich demnach neben der russischen Stammbesatzung insgesamt 41 Wissenschaftler, ein Helikopterpilot und zwei Mechaniker, eine Ärztin und eine Krankenschwester, zwei Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst sowie 6 Personen für die Logistik – hierbei handele es sich zumeist um unterstützende Wissenschaftler, so Pätzold, zum Beispiel für die Eisbärenwache, für die Wartung und Herausgabe der Sicherheitsausrüstung und fürs Datenmanagement.

Die Fahrt begann am 29. Januar in Tromsø, ganz im Norden Norwegens. Doch schon kurz nach dem Start musste die „Kapitän Dranitsyn“ wegen eines Sturms für ein paar Tage in einem Fjord ankern, wie er schreibt. Die Wartezeit haben die Wissenschaftler genutzt, um ihre Projekte im Detail vorzustellen. „Zwar sind die Vorhaben in der Projektplanung aufeinander abgestimmt worden und die Beteiligten kennen sich zumeist, dennoch sind in Anbetracht der aktuellen Gegebenheiten rund um die Polarstern und die Erfahrungen der letzten Monate die wöchentlichen Arbeitspläne anzupassen“, erläutert Pätzold. Dazwischen blieb reichlich Zeit für Entspannung – auch wenn das Angebot begrenzt sei. Über mehrere Tage verteilt habe zum Beispiel ein Tischtennisturnier stattgefunden.

Sturm mit mehr als 100 km/h,viel Schnee und Eis

Am Abend des 3. Februar war die Wettervorhersage dann so gut, dass der Eisbrecher weiter in die Barentsee fahren konnte. Allerdings: Der Wind blies immer noch mit mehr als 80 Stundenkilometern. Das Schiff habe kräftig geschaukelt, so Pätzold. „Die Beteiligung an den Mahlzeiten des darauffolgenden Tages war recht reduziert und auch das sonstige Leben erlahmte. Der Wind ließ zum Abend des 4. Februar dann vorhersagegemäß nach und alle waren frohen Mutes, das wellendämpfende Eis noch an diesem Abend zu erreichen. Leider verschlechterten sich die Bedingungen jedoch in der Nacht zum 5. Februar nochmal deutlich mit Spitzenwindgeschwindigkeiten weit über 100 km/h und viel Schneefall. Die hochspritzende Gischt hat das Schiff komplett mit einer dicken Eisschicht überzogen.“

Am 5. Februar ließ der Sturm nach. Östlich der Inselgruppe Spitzbergen sind sie ins Eis vorgestoßen. Erst waren es Pätzold zufolge leichte Schlieren, dann kleine Brocken bis hin zur flächigen Bedeckung. „Mit Erreichen des Eises begann auch die stündliche Eisbeobachtung, wofür sich freiwillig ein erfahrener Eisbeobachter und ein bis zwei Einzuarbeitende treffen“, schreibt er.

Nach einem standardisierten Verfahren werden unter anderem Art und Dicke des Eises bestimmt, ebenso die darauf liegende Schneeart und -dicke. Alles muss in einer Datenbank eingetragen werden. „Das Eis stellt sich dabei als vielfältig zusammengesetztes Gebilde aus verschiedenen Eisarten dar, was die Sache herausfordernd macht. Die Beobachtungen fließen in die Interpretation von Satellitenmessungen und die Eisvorhersage mittels Rechenmodellen ein.“

Inzwischen hat die „Kapitän Dranitsyn“ auch schon Franz-Joseph-Land passiert, eine weitere Inselgruppe im Nordpolarmeer. Dort war das Eis laut Pätzold etwa einen halben Meter dick, die Temperatur betrug minus 20 Grad – gefühlt minus 40 Grad. „Von den wenigen Stunden Dämmerung in Tromsø mit ein paar Sonnenstrahlen ist nur noch ein blasser Schein im Süden zu erahnen“, schreibt er.

Messungen mit Quadrocopter und Hubschrauber-Schleppsonde

Der russische Eisbrecher muss jetzt die optimalen Eisrinnen finden, um zur Polarstern vorzudringen. Falk Pätzold wird dann vier Monate auf dem Forschungsschiff des Alfred-Wegener-Instituts bleiben. Im Gepäck hat er die Hubschrauber-Schleppsonde „Helipod“ und den Quadrocopter „ALICE“. Die Sonde ist mit viel Messtechnik ausgerüstet: Es geht darum, zum Beispiel Wind, Luftfeuchte, Luftdruck und Treibhausgase wie Methan und Kohlendioxid zu messen. Außerdem interessieren sich Pätzold und seine Braunschweiger Kollegen auch für Ozon und Aerosole, also feinste Partikel in der Atmosphäre, für die Sonnenstrahlung und die Wärmestrahlung des Eises sowie für die Rauigkeit der Eis-Oberfläche. Der Quadrocopter soll zudem mehrere Luftproben entnehmen.

Die Technik muss Temperaturen bis minus 40 Grad überstehen

Die größte Herausforderung: Die Geräte und die Messtechnik müssen besonders robust und gut geschützt gegen Kälte sein. Den Quadrocopter hat Pätzold schon im Eis getestet – bei einer fünfwöchigen Forschungsfahrt mit der Polarstern nahe Grönland im Jahr 2017. Die jetzige Expedition ist aber ein weitaus größeres Projekt. Noch nie gab es so dicht am Nordpol durchgehende Messungen über ein ganzes Jahr. Ziel ist es, den Einfluss der Arktis auf das Weltklima besser zu verstehen. Nirgendwo sonst wirkt sich die Erderwärmung bislang so deutlich aus wie dort.

Die Mission ist auch ein Wagnis: Weit weg von jeglicher Zivilisation, monatelang im Eis und in der Polarnacht. Falk Pätzold ist gewappnet: Zur Vorbereitung hat er unter anderem einen Eisbär-Sicherheitskurs und ein „Helicopter Underwater Escape Training“ absolviert.

