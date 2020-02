So geht’s: Mit Bus und Bahn zum Karnevalsumzug

Zum Karnevalsumzug am Sonntag, 23. Februar, bietet die Braunschweiger Verkehrs-GmbH ihren Kunden in der Zeit von ca. 11 bis 19 Uhr auf den wichtigen Bus- und Straßenbahnlinien einen 15-Minuten-Takt an. Aus allen Stadtteilen bringen die Straßenbahnlinien 1, 2, 3, und 5 sowie die Buslinien 411, 412,...