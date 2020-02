Breakdance in der Mühle

Face of Berlin (l) gegen Indigo während der Floor Wars Germany, einem Breakdance Battle, am Samstag (15.02.2020) im Jugendzentrum Mühle in Braunschweig. Foto: Florian Kleinschmidt/BestPixels.de

Foto: Florian Kleinschmidt / Florian Kleinschmidt/BestPixels.de