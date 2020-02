Mann bedroht Brüder am Braunschweiger Schloss mit Messer

Braunschweig. Ein Mann ist am Dienstag bei Streitigkeiten am Schloss mit einem Messer verletzt worden. Der Grund des Streits ist bisher noch unklar.

Zwei Brüder im Alter von 28 und 36 Jahren waren laut Polizeibericht gegen 16.40 Uhr gemeinsam mit den Kindern des Jüngeren in den Schlossarkaden unterwegs. Am Ausgang zum Schlossplatz gerieten sie mit einem 24-jährigen Mann in Streit, in dessen Verlauf dieser ein Messer zückte und auf das Bruderpaar zukam. „Bei der anschließenden Abwehrreaktion verletzte sich der 36-Jährige leicht“, berichten die Beamten. Der 24-jährige Verdächtige flüchtete zunächst, konnte aber von Beamten am Langen Hof gestellt werden. Er hatte laut Polizeibericht ein Einhandmesser dabei. In einer ersten Einlassung habe der Beschuldigte den Angaben von unbeteiligten Zeugen widersprochen.