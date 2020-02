Morgen rollt der Schoduvel durch die Stadt

Wenn sich am Sonntag, 12.40 Uhr, am Europaplatz der sechs Kilometer lange Narren-Lindwurm in Bewegung setzt, schauen unzählige Karnevalisten in weiten Teilen der Welt dem Narrentreiben in der Okerstadt zu. „Unser Karneval wird immer internationaler“, weiß Zugmarschall Gerhard Baller und verweist...