Braunschweiger Polizei entdeckt in zwei Wohnungen Cannabis

Braunschweig. Die Polizei hat am Freitag in zwei Wohnungen Cannabispflanzen entdeckt. Sie leitete Strafverfahren gegen drei Braunschweiger ein.

So stellte sie am Freitagmorgen in der Wohnung eines 29-Jährigen eine sogenannte Growbox sicher, in der Pflanzenteile von weit mehr als 100 Cannabispflanzen zum Trocknen aufgehängt worden seien. In Boxen und Tüten seien getrocknete Pflanzenteile abgepackt gewesen. Zudem fanden die Polizisten Material zum Anbau von Pflanzen sowie zur Bewässerung und Belüftung.

Als die Polizei am Abend wegen eines Parkremplers an der Tür zweier 36 und 38 Jahre alter Brüder klingelte, sei ihr der markante Geruch von Marihuana entgegengeschlagen. Um dem Verdacht, dass sich in der Wohnung Betäubungsmittel befinden, nachzugehen, hätten die Männer, nachdem sie zunächst die Tür wieder zugeschlagen hätten, der Polizei sowie einem Rauschgiftspürhund schließlich Zutritt zur Wohnung gewährt. Gefunden worden seien Utensilien zum Anbau, zur Verarbeitung und Portionierung, aber auch zum Konsum der berauschenden Pflanzen. In einer Tonne seien mehrere Kilo Pflanzen und Pflanzenteile gelagert worden. In beiden Fällen seien das Zubehör sowie die Pflanzen sichergestellt, Strafverfahren eingeleitet worden.