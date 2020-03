Polizei Braunschweig erwischt Raddiebe auf frischer Tat

Braunschweig. Zwei Männer, die am Donnerstag gegen 0.40 Uhr mit zwei gestohlenen Fahrrädern erwischt worden sind, wurden noch am selben Tag verurteilt.

Wie die Polizei meldet, hatten zivile Polizeibeamte zwei Männer beobachtet, die zu Fuß über mehrere Hinterhöfe schlichen. Als sie im Bereich der Kurt-Schumacher-Straße von einem Hinterhof zurückkehrten, trugen sie zwei verschlossene Fahrräder. Werkzeuge, mit denen sie die Fahrradschlösser gewaltsam öffnen könnten, hatten die Männer auch bei sich, berichten die Beamten. Der Verdacht, dass die 22-Jährigen die Fahrräder soeben gestohlen hatten, habe sich durch eine Kontrolle sehr schnell bestätigt und die Polizisten nahmen die beiden vorläufig fest.

„Am Vormittag regte die Staatsanwaltschaft Braunschweig beim Amtsgericht ein beschleunigtes Verfahren an, so dass die die Angeklagten bereits am Nachmittag zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurden, die zur Bewährung ausgesetzt wurde“, heißt es im Polizeibericht weiter.

Einer der Geschädigten habe schon ermittelt werden können, der zweite Radeigentümer ist noch nicht bekannt. Wem in der betreffenden Nacht ein Fahrrad im Bereich der Kurt-Schumacher-Straße gestohlen wurde, meldet sich unter (0531) 476-3315.