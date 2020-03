Braunschweig: ICE wegen Corona-Verdachtsfalls gestoppt

Der ICE wurde am Braunschweiger Bahnhof gestoppt (Symbolbild).

Wegen eines Corona-Verdachtsfalls wurde am Freitag gegen 11 Uhr ein ICE in Braunschweig gestoppt. Der ICE war von Berlin nach Frankfurt unterwegs. Reisende bestätigten unserer Zeitung den Vorfall. Da der Zugführer Kontakt zu dem Reisenden hatte, der mit dem Corona-Virus infiziert sein könnte, konnte der ICE zunächst nicht weiterfahren. Alle Reisenden wurden auf Ausweichzüge verteilt.

220 Reisende müssen umsteigen

Laut Bundespolizei in Hannover geht es um einen Mann, der typische Anzeichen für eine mögliche Corona-Infektion aufgewiesen habe. Der Reisende sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Klinikum Braunschweig erklärte am Nachmittag auf Anfrage der Redaktion, es gebe „nach wie vor keinen Verdachtsfall und auch keinen Corona-Patienten“ im Klinikum

Was ein Betroffener sagt

An Bord waren 220 Reisende. Ein Betroffener berichtete unserer Zeitung: „Ich war gerade im Braunschweiger Hauptbahnhof eingestiegen, als die Türen geschlossen wurden und blockierten, also nicht wieder geöffnet werden konnten: Dann gab es eine Durchsage: medizinischer Notfall. Ein Notarzt sei unterwegs. Der Zug fuhr nicht los, aussteigen konnte niemand. Bis Notarzt und Bahnpolizei kamen, dauerte es rund 75 Minuten. Nach zweieinhalb Stunden fuhr ein Krankenwagen weg, die Türen wurden entriegelt - und man konnte wieder aussteigen. Bei der letzten Durchsage wurde dann auf das Corona-Virus hingewiesen. Fahrgäste aus Wagen 6, der offenbar betroffen war, sollten darauf achten, ob sich die Symptome einer Infektion zeigen – und sich dann beim Arzt melden. Ich habe einen Ausweichzug gefunden – und bin nun, mit dreistündiger Verspätung, wieder unterwegs.“

Wir aktualisieren diesen Text.

