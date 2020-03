Kriegsenkel: Selbsthilfegruppe in Braunschweig

Annette Brumme und Heike Pfingsten-Kleefeld (58) erzählen offen von ihrer Vergangenheit. Von undefinierbaren Ängsten, die sie manchmal haben – und was sie sich von der Zukunft erhoffen. Dass beide so offen über Gefühle sprechen, es ist nicht selbstverständlich und das war auch nicht immer so. Denn...