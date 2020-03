Am Mittwochmorgen gab es einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Braunschweig.

Brand in Mehrfamilienhaus in Braunschweig – ein Schwerverletzter

Am Mittwochmorgen hat es in einem Mehrfamilienhaus in der Kruppstraße in Braunschweig – nahe dem Lokpark – gebrannt. Ein Mensch ist dabei schwer verletzt worden. Inwiefern Lebensgefahr besteht, ist derzeit noch unklar.

Schwerverletzter mit Hubschrauber in Spezialklinik geflogen

Die Feuerwehrkräfte, die zur Brandbekämpfung ausgerückt waren, fanden in einer Wohnung im ersten Stock eine schwer verletzte Person. Sie wurde durch einen Notarzt versorgt und dann mit einem Hubschrauber in die Medizinische Hochschule Hannover geflogen.

Angaben zur Ursache des Feuers und Informationen zu dem Verletzten liegen aktuell nicht vor.