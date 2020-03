Braunschweig. Auf dem Gelände des Schützenvereins in Waggum haben Unbekannte verbotener Weise gegrillt. Einen Sack Holzkohle nahmen sie auch mit.

Einbrecher veranstalten in Braunschweig unerlaubt Grillfest

Die Polizei hofft auf Hinweise zu besonders hungrigen Einbrechern. Laut Mitteilung der Polizei brachen die Täter in Waggum im Zeitraum zwischen dem 1. und dem 11. März in ein Vereinsheim ein „und nutzten dort bestimmungsgemäß den Grillplatz“, wie es in der Mitteilung heißt. Eine Tür sei beschädigt worden, ein Sack Grillkohle fehlt. Die Unbekannte waren auf das umzäunte Gelände des Schützenvereins gelangt. Sie brachen die Tür zu einem Schuppen auf und beschädigten sie dabei.

Auffällig am Tatort waren zurückgelassene Verpackungen von Grillgut sowie benutztes Einweggeschirr, das der Verantwortliche des Vereins im Mülleimer entdeckte. Den fest installierten Grill fand er verschmutzt und mit verbrannter Grillkohle vor. Auf Grund der Veränderungen im Schuppen des Vereinsheims müssen die Täter sogar Bänke und Tische hervorgeholt haben. Allerdings fehlt ein Sack mit Grillkohle, den die Einbrecher an sich genommen haben müssen.

Die Polizei bittet nun um Hinweise auf Personen, die sich in der genannten Zeit auf dem Gelände des Schützenvereins aufgehalten und den Grillplatz genutzt haben. Sie werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Nord unter (0531) 476-3315 zu melden. red