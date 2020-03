Schwarz Rot Gold Gesellschaftlicher Stillstand – was tun?

In den vergangenen Tagen ist es um mich herum gespenstisch geworden. Ich bin gewöhnt, von morgens bis abends zu rennen, einkaufen zu fahren, mit Kunden zu reden. Nun ist Stillstand eingetreten. Wenn mein Telefon klingelt, geht es jedes Mal um die Stornierung eines Stammtisches, einer Lesung oder einer Buchung für eine Feier. Wir sollen soziale Kontakte möglichst vermeiden, und da ich eine Gaststätte besitze, wo sich Menschen versammeln, spüre ich mit voller Wucht die Krise.

Selbst die Bordelle in Hamburg haben geschlossen. Weder Kriege noch Tuberkulose oder Aids haben das geschafft. Ich habe viele Krisen durchgemacht, den Zusammenbruch der Sowjetunion zum Beispiel, und ich weiß, dass das Wichtigste, worauf wir aufpassen müssen, unsere Psyche ist. Wir müssen Ruhe bewahren und abwarten. Wir dürfen keine Szenarien vom Abgrund vor unserem geistigen Auge zulassen.

Was war noch vor kurzem wichtig? Die Klimaziele in 50 Jahren, die autofreien Innenstädte usw. Aber jetzt sollte ich am besten öffentliche Verkehrsmittel vermeiden und mein eigenes Auto benutzen, um einer möglichen Ansteckung aus dem Wege zu gehen. Selbst das Auto vom Carsharing ist nicht mehr ohne vorherige Desinfektion zu fahren. Es ist auch egal, ob ein männlicher oder weiblicher Virologe zu uns spricht. Wir wollen überleben. Punkt.

Was kann ich noch machen, ohne anderen Menschen zu begegnen? Vielleicht sollte ich schreiben. Ich setze mich an den Tisch und fahre den Computer hoch. Aber worüber soll ich schreiben? Ich möchte am liebsten nichts über das Coronavirus schreiben. Die Menschen haben schon genug damit zu tun. Aber es fällt mir nichts anderes ein.

Eine Freundin, von der ich seit Monaten nichts mehr gehört habe, meldet sich per WhatsApp. Die Decke fällt ihr auf den Kopf. Sie fragt, ob ich mit ihr in die Natur gehen möchte. Sie wolle nach Riddagshausen. Vor zwei Wochen hätte ich dieses Angebot angenommen.

Ich hätte vielleicht spekuliert, nach dem Spaziergang bei ihr einen Tee zu trinken, gemeinsam fernzusehen oder auch mehr. Aber nun geht es nicht mehr um eine Versuchung, es geht um eine Gefährdung. Ich lehne ab und beschließe, zu Hause zu bleiben.

Ich bin von Natur aus Hypochonder und glaube, dass mein Hals kratzt. Da ich ständig das Fieberthermometer bei mir habe, hole ich es aus der Tasche und messe meine Körpertemperatur. Entwarnung: Das Display des Geräts zeigt ein lächelndes Gesicht. Ich bin beruhigt. Ich kann aber immer noch nicht schreiben. Ich setze mich auf das Sofa und schalte den Fernseher ein.

Ich stelle fest, dass das Virus einen alten Geist hervorgerufen hat: den Geist des Nationalismus. Vorbei mit dem Internationalismus. Jedes Land trifft seine eigenen Entscheidungen. Jedes Land stellt seine eigenen Virologen vor. Und da ich Nachrichten in mehreren Sprachen lesen kann, stelle ich fest, dass selbst die Unternehmen, die fieberhaft daran arbeiten, ein Mittel gegen das Virus zu finden, unterschiedlich und national arbeiten. So schnell kann sich alles ändern, denke ich.

Aber warum setzen unsere Entscheidungsträger nur auf den Alltag einschränkende Maßnahmen? Wo bleibt die Informationstechnologie? Es gibt Apps, die uns darauf hinweisen, wenn wir uns angemeldet haben, dass jemand in unserer Umgebung auf der Suche nach einem Partner oder einer Partnerin ist. Warum kann man uns nicht darauf hinweisen, dass ein Infizierter sich in unserer Nachbarschaft aufhält. Dann brauchen wir uns nicht ständig zu fragen, ob die Person, mit der wir uns unterhalten, uns anstecken könnte. Warum sollen wir im Dunkeln tappen, wenn wir über Taschenlampen verfügen?

Sicherlich ist der Datenschutz wichtig, aber ich brauche nicht genau zu wissen, wer in meiner Nachbarschaft in Quarantäne sitzt. Ich möchte nur wissen, wo eine Gefahrenzone ist. Das kann kein Problem sein, wenn selbst viele, die infiziert sind, freiwillig Interviews geben.

Es reicht. Ich grübele zu viel. Ich schalte den Fernseher aus und fange an aufzuräumen. Das kann mich vielleicht ablenken.

Luc Degla studierte im Benin Mathematik und in Moskau und Braunschweig Maschinenbau. Der freie Autor lebt in Braunschweig. In seiner Kolumne beschreibt er sein Leben mit den Deutschen.