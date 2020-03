Hühnerparadies hinter Mietshaus in Braunschweig

Während Tierparks und andere Freizeiteinrichtungen derzeit geschlossen sind, laufen hinter einem Mehrfamilienhaus in Melverode zehn ehemalige Legehennen pickend umher – und sorgen bei Kindern und auch Erwachsenen aus der Nachbarschaft für reichlich Abwechslung und Freude. Traute Ullmeyer, die in der dritten Etage des Hauses wohnt, beobacht die Tiere oft vom Wohnzimmer oder vom Balkon aus: „Im Hühnergehege ist immer was los“, berichtet...