Einbrecher stehlen Werkzeug von Braunschweiger Großbaustelle

Die Abwesenheit der Bauarbeiter am Wochenende nutzten unbekannte Einbrecher zu einem Beutezug. Die Mitarbeiter der Großbaustelle Kurzekampstraße hatten diese am vergangenen Freitag gegen 17 Uhr verlassen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Am Montagmorgen zu Arbeitsbeginn gegen 7 Uhr entdeckten die Mitarbeiter zunächst einen offenstehenden Bürocontainer und verständigten die Polizei. Insgesamt seien fünf der Baucontainer gewaltsam geöffnet und durchsucht worden.

Schaden bei Einbruch in Braunschweig mehrere tausend Euro

Der oder die Einbrecher nahmen diverses Werkzeug an sich und verschwanden unerkannt. Der Gesamtschaden liegt nach ersten Schätzungen bei mehreren tausend Euro. red