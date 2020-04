Braunschweig/Wolfenbüttel: Unternehmer spenden für Klinikpersonal

Daher haben die Unternehmer die Aktion „One-Euro-a-day Braunschweig/Wolfenbüttel Tip-Challenge“ ins Leben gerufen.

„Wenn du morgens aufwachst und gesund bist, sei in diesen Tagen dankbar“ – darin sei sich der Unternehmerstammtisch einig. Wie der Zusammenschluss mitteilt, möchte er denjenigen, die dafür sorgen, dass viele von uns gesund bleiben, eindrücklich „Danke!“ sagen. Gemeint sind die Mitarbeiter in den Kliniken, die „tagtäglich im Einsatz sind und für ihre Patienten dabei oft über ihr Limit gehen“.

Spenden über Facebook

Über seinen Facebook-Account hat der Unternehmerstammtisch daher am Dienstagabend die „One-Euro-a-day Braunschweig/Wolfenbüttel Tip-Challenge“ gestartet. Das System dahinter: Die Unterstützer zahlen für jeden „gesunden Tag“ einen Euro als Trinkgeld für die „Helden in unseren Kliniken in eine virtuelle Trinkgeldkasse“. Sobald wieder Normalität einkehrt, soll dann eine möglichst große Summe im Namen aller Unterstützer an die Mitarbeiter überreicht werden.

3000 Euro sind schon in der Kasse

„Die ersten gut 3000 Euro, die seit Dienstagabend bereits in der Kasse landeten, machen Hoffnung“, teilen die Organisatoren mit.

Corona in Braunschweig- Alle Fakten auf einen Blick

Der eigentliche Vorgang für das Trinkgeldgeben sei ganz einfach: Der Unterstützer könne via Mausklick auf einem auf der Facebookseite hinterlegten Link die etwa 4800 Mitarbeiter des Klinikums Braunschweig und die etwa 800 Mitarbeiter des Klinikums Wolfenbüttel mit seinem Trinkgeld unterstützen. „Egal wie viel und wie oft Trinkgeld gegeben wird – es zählt die Geste, mit der gezeigt werden soll, dass eine ganze Region hinter dem Klinikpersonal steht“, berichten die Unternehmer weiter.

Der Unternehmerstammtisch sei gespannt, welche Trinkgeldsumme er nach Abschluss der Aktion an die beiden Kliniken überbringen dürfe.

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen

„Seid dabei, schenkt unseren Heldinnen und Helden in den Kliniken mit einem Foto und dem kleinen Finger als Symbol für Eure kleine Geste ein Lächeln und zeigt ihnen mit dieser Challenge, dass Ihr stolz auf Sie seid!“, bitten die Mitglieder des Unternehmerstammtischs eindringlich.

Hier können Sie spenden: https://www.facebook.com/UnternehmerstammtischBraunschweigWolfenbüttel

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de