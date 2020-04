Braunschweig: 101-Jährige schleicht sich aus Seniorenheim

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei wurde am Montagnachmittag zu einer offensichtlich orientierungslosen Seniorin gerufen. Die Beamten vermuteten, dass die 101-Jährige in einem nahe gelegenen Seniorenheim wohnt. Dies bestritt die Frau jedoch, meldet die Polizei. Vielmehr gab sie an, dass sie zusammen mit ihrer Tochter in Rühme wohnen würde. Die Beamten entschieden sich dazu, der Frau zu helfen und sie nach Hause zu bringen. „Die Tochter erklärte, dass ihre Mutter seit zwei Wochen sehr wohl in einem Seniorenheim wohnt, sie aber schmerzlich vermissen würde. Es stellte sich heraus, dass sich die einfallsreiche Dame aus einem Notausgang geschlichen hatte, um ihrer Tochter zum Geburtstag zu gratulieren“, berichten die Beamten. Zumindest aus dem Streifenwagen heraus konnte sie ihre Tochter kurz sehen, bevor die Polizeibeamten sie zurück ins Seniorenheim fuhren.

Anmeldung Noch nicht bei der Helmstedter Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder