Dutzende waren in den letzten Wochen in Quarantäne, Dutzende sind es immer noch.

Braunschweiger Gesundheitsamt: Was gilt in der Quarantäne?

Wer sich mit dem Corona-Virus infiziert hat oder bei wem der Verdacht darauf besteht, muss in häusliche Quarantäne. Das bedeutet: strenge Isolation, um die Verbreitung des Erregers zu verhindern. Das ist leicht gesagt, aber für die Betroffenen eine besondere Herausforderung. Sie müssen viel Disziplin aufbringen und sich vorübergehend von vielen gewohnten Routinen des Alltags verabschieden.

Das Braunschweiger Gesundheitsamt hat seit Ausbruch der Corona-Pandemie Kontakt mit vielen Menschen, die in Quarantäne müssen. Weil immer Fragen zum Ablauf aufkommen, so das Gesundheitsamt, wolle man noch einmal auf die wichtigsten Bestimmungen hinweisen.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

„Die oberste Maxime lautet: zu Hause in der eigenen Wohnung bleiben“, heißt es in der Pressemitteilung. „Leben weitere Personen im Haushalt, muss zu ihnen Abstand gehalten werden. Nach Möglichkeit sollten die Betroffenen sich in einem eigenen Raum aufhalten. Husten- und Nies-Regeln sind zu befolgen sowie eine gute Händehygiene.“

Folgendes ist 14 Tage lang nicht zulässig: Spaziergänge mit dem Hund, dem Mitbewohner kurz beim Rausfahren mit dem Rollstuhl in den Hausflur helfen, zum Briefkasten gehen... „Solche Routinen des Alltags fördern Infektionsketten und widersprechen der Definition von Quarantäne“, so das Gesundheitsamt.

Corona in Braunschweig- Alle Fakten auf einen Blick

Aus der Quarantäne könnten durchaus psychosoziale Belastungen resultieren, zum Beispiel Ängste und Sorgen vor einer Ansteckung, das Gefühl, ausgegrenzt zu werden, Einsamkeit, Anspannung oder Schlafstörungen. Hierzu verweist das Gesundheitsamt auf Ratschläge des Robert-Koch-Instituts:

„Auch wenn Sie keinen direkten Kontakt zu Personen haben dürfen, halten Sie Kontakt zu Freunden und Familienangehörigen über Telefon, Internet oder andere Medien. Überlegen Sie, was Ihnen in belastenden Situationen außerdem helfen konnte. Nutzen Sie vorhandene telefonische Hilfsangebote wie zum Beispiel das Seelsorgetelefon oder Krisendienste. Nutzen Sie auch in der häuslichen Quarantäne Ihre Möglichkeiten, Sport zu treiben (zum Beispiel mit einem Heimtrainer oder machen Sie einfache Gymnastikübungen). So bleiben Sie fit und können negativen Stress abbauen.“

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen

Und noch ein Hinweis des Gesundheitsamtes: Selbstständige oder Freiberufliche, die wegen einer angeordneten Quarantäne einen Verdienstausfall erleiden, haben in der Regel einen Anspruch auf eine finanzielle Entschädigung. Ansprechpartner ist die anordnende Behörde.

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit: Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.