Autos krachen in Braunschweig ineinander – keine Verletzten

Wie die Polizei meldet, stießen gegen 0.40 Uhr zwei Fahrzeuge an der Kreuzung Frankfurter Straße/ Theodor-Heuss-Straße zusammen.

Weil die Ampel zu dieser Zeit ausgeschaltet war, fuhren, so melden es die Beamten, beide Fahrzeugführer in die Kreuzung und wollten jeweils geradeaus fahren. „Der 26-jährige Fahrer eines Hyundai kam aus der Frankfurter Straße und missachtete die Vorfahrt des 54-jährigen Polo-Fahrers. Dieser fuhr auf der Theodor-Heuss-Straße in Richtung stadteinwärts“, heißt es im Polizeibericht weiter. Der Hyundai stieß mit der Fahrzeugfront gegen querenden Polo, so dass dieser erst hinter der Kreuzung auf der Eisenbütteler Straße zum Stehen kam. Der Polo wiederum geriet durch den Aufprall ins Schleudern, rutschte über den Geh- und Radweg, die Blumenbeete sowie beide Fahrstreifen der Theodor-Heuss-Straße, bis er an der Mittelinsel schließlich zum Stehen kam.

„Glücklicherweise wurde keiner der beiden Fahrer durch den Unfall verletzt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden“, meldet die Polizei. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 15.000 Euro. Die Polizei habe gegen den 26-Jährigen ein Bußgeldverfahren einleiten müssen.