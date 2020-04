Betrunkener rammt in Braunschweig mit seinem Auto einen Zaun

Braunschweig. Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am Mittwoch aus dem Verkehr gezogen. Ein Stück von dem Zaun, den er gerammt hatte, hing noch am Auto.

Die Polizei hat einen Unfallfahrer nach kurzer Flucht gestoppt und bei ihm Alkoholgeruch festgestellt. Ein Strafverfahren gegen den Mann wurde eingeleitet, wie es in einer Mitteilung heißt. Am Mittwochabend befuhr der 46-Jährige mit seinem VW Golf die Guntherstraße in der Vorwerksiedlung. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Grundstückszaun in der Innsbrucker Straße.

Ohne sich um den entstandenen Schaden am Zaun zu kümmern, setzte der Mann seine Fahrt in Richtung Gifhorner Straße fort.

Die Polizei hielt den Golf nahe des Unfallorts an und fand hier auch ein Zaunelement des beschädigten Zauns, das offensichtlich durch den Pkw mitgeschliffen worden war.

Weil die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann feststellten, veranlassten sie die Entnahme einer Blutprobe und stellten seinen Führerschein sicher.

Der 46-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. red