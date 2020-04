Braunschweiger Gastwirt wünscht Corona zum Teufel

Ein Gastwirt ohne Gäste ist wie Fußball ohne Ball. Jürgen Buchheister steht allein in seiner Kneipe, dem „Schwarzen Kater“. Die Eckkneipe ist eine Institution in Braunschweig und auch über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Dem Gastronom ergeht es in diesen Tagen wie so vielen in seiner Branche, die...