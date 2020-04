Zweiter Todesfall im Braunschweiger Awo-Heim

13 Bewohnerinnen und Bewohner des Heims sind zurzeit in Quarantäne, zwei weitere befinden sich im Krankenhaus.

Braunschweig. Eine 91-jährige Bewohnerin ist am Montag gestorben. Zwei Bewohner sind noch im Krankenhaus, vier sind schon wieder gesund.

Im Wohn- und Pflegeheim der Awo in Querum hat es jetzt einen zweiten Todesfall gegeben. Wie Pressesprecher Falk Hensel mitteilt, ist am Montag eine 91-jährige Bewohnerin gestorben, die mit dem Corona-Virus infiziert war. Bereits Anfang April war ein 77 Jahre alter Bewohner (77) Krankenhaus verstorben.

Bislang sei das Virus bei insgesamt 21 Bewohnerinnen und Bewohnern nachgewiesen worden, so Hensel. Das sind drei mehr als vorletzte Woche. Zwei der Erkrankten sind ihm zufolge noch im Krankenhaus, vier weitere sind bereits wieder genesen. „Derzeitig befinden sich 13 Bewohnerinnen und Bewohner innerhalb der Einrichtung in Quarantäne. Im Laufe der Woche wird voraussichtlich für 11 dieser 13 Personen die Quarantäne aufgehoben.“

Außerdem gibt es bislang insgesamt elf positive Befunde bei Mitarbeitern, zwei mehr als vorletzte Woche. Fünf seien bereits wieder gesund. „Die infizierten Mitarbeitenden befinden sich in Quarantäne“, sagt Hensel.

In ganz Braunschweig wurden laut der Stadtverwaltung bislang insgesamt 291 Fälle nachgewiesen. Davon sind 100 Menschen derzeit erkrankt, 183 sind bereits genesen. Bisher hat es in der Stadt acht Todesfälle in Zusammenhang mit dem Corona-Virus gegeben. Die Verstorbenen waren zwischen 62 und 96 Jahren alt.

