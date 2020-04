Einbrecher wird in Braunschweig entdeckt und flüchtet

Ein Einbrecher flüchtete am Montagabend, als ein Kiosk-Besitzer in Braunschweig ihn entdeckt hatte.

Weil der Betreiber anwesend war, scheiterte am Montag, 22.25 Uhr, laut Mitteilung der Polizei ein Einbruch in einen Kiosk an der Hannoverschen Straße. Der 42-jährige Besitzer saß mit einem 50-jährigen Bekannten im hinteren Teil seines Geschäftes, als er einen lauten Knall hörte. Im Verkaufsraum traf er auf einen kleinen Mann mit einem roten Kapuzenpullover. Der Unbekannte, der Jeans trug und einen schwarzen Rucksack bei sich hatte, ergriff sofort die Flucht in Richtung stadtauswärts.

Der Einbrecher hatte die Schaufensterscheibe des Geschäftes zerstört und war so ins Innere gelangt. Zu einem Diebstahl kam es nach ersten Erkenntnissen nicht. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. red