Hälfte der Betten im Klinikum ist nicht belegt

Die Krankenhäuser im Krisenmodus: Um sich auf die Corona-Pandemie vorzubereiten, haben auch die Braunschweiger Krankenhäuser die Zahl der Beatmungsplätze erhöht sowie die Kapazitäten zur Behandlung von Corona-Patienten ausgeweitet. Alle elektiven, nicht dringlichen Operationen wurden nach politischer Vorgabe vorerst abgesagt. Diese Frist läuft zunächst bis zum 18. Mai. Personal wurde zur Behandlung von Corona-Patienten umverteilt. Betten stehen zurzeit leer, wer kann, baut Überstunden ab. Unsere Zeitung fragte im Braunschweiger Klinikum, im Herzogin-Elisabeth-Hospital und im Marienstift nach dem aktuellen Stand.

Die aktuelle Situation in den Braunschweiger Krankenhäusern



Das Klinikum Braunschweig hat seine Belegung halbiert. Rund 750 Betten sind zurzeit nicht belegt. Um das organisieren zu können, hat das Großkrankenhaus einige Stationen geschlossen und das Personal umverteilt. Zusätzlich wurden bis zu 22 von 34 Operationssälen geschlossen. Aktuell stehen im Klinikum 250 Betten für leichte bis mittelschwere krankenhauspflichtige Covid-19 Patienten auf den Normalstationen und 100 Beatmungsplätze für schwere Covid-19-Patienten zur Verfügung.



Das Herzogin-Elisabeth-Hospital (HEH) hält eine Station für Covid-19-Patienten und für Patienten mit Verdacht auf Covid-19 frei. Binnen 24 Stunden können sechs regelhaft bestehende Beatmungsplätze bei Bedarf um zusätzliche 25 Beatmungsplätze erweitert werden. Dies ist möglich, weil die Stadt Braunschweig 18 Beatmungsgeräte bereitstellt und Geräte aus den OP- und Einleitungsräumen genutzt werden können. Täglich betreut das Krankenhaus Covid-19-Patienten beziehungsweise Verdachtsfälle.

Darüber hinaus werden aktuell nur Notfälle behandelt, also Patienten, die dringend operiert werden müssen. Gerade im orthopädischen und elektiv-chirurgischen Bereich entfallen viele Behandlungen, die Kapazitäten wurden in allen Fachabteilungen heruntergefahren.

Auch das HEH verzeichnet daher einen Betten-Leerstand. Statt in neun OP-Sälen operiert das Krankenhaus zeitlich eingeschränkt in maximal fünf OP-Sälen.

Die Frist der Beschränkung für elektive Eingriffe läuft derzeit bis zum 18. Mai. Wie es weitergeht ist ungewiss. Dies müsse durchaus auch kritisch betrachtet werden, verweist der ärztliche Direktor Prof. Dr. Karl-Dieter Heller auf eine Planungsunsicherheit „Das Land macht es sich da leider sehr einfach: Krankenhäuser benötigen frühzeitiger eine Auskunft, um entsprechend planen zu können.“

Im Marienstift ist vom Stopp der elektiven Eingriffe am stärksten die Chirurgie betroffen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum liegt die Leistungserbringung laut Verwaltungsdirektor Wolfgang Jitschin bei rund 75 Prozent, bezogen auf alle Abteilungen des Krankenhauses bei rund 90 Prozent. Stationär behandelt werden Patienten in allen Abteilungen. Am Stichtag 20. April waren die Planbetten der Inneren Medizin zu 84 Prozent ausgelastet, die der Chirurgie zu 20 Prozent, die Handchirurgie und HNO zu null und die Gynäkologie/Geburtshilfe zu 55 Prozent.

Um die Versorgung von Covid-19 Patienten zu gewährleisten, wurde die Abteilungen Intensivmedizin und Chirurgie für die ausschließliche Versorgung von Covid-19 Patienten hergerichtet. Zusätzlich wurden 25 neue Beatmungsplätze und in der Frauenklinik 2 Beatmungsplätze eingerichtet. Das Marienstift habe sich darauf eingestellt so Jitschin, bis zu 33 beatmungspflichtige Covid-19 Patienten zu versorgen.

Dazu wurden Bereiche zusammengelegt und Personal umorganisiert. Insgesamt seien seit Jahresbeginn mehr als 150 Operationen weniger durchgeführt worden als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Mit welchen wirtschaftlichen Auswirkungen rechnen die Krankenhäuser?



Das Klinikum erwartet, wie Sprecherin Thu Trang Tran mitteilt, als Auswirkung ein „deutlich zweistelliges Millionen-Defizit, wenn es künftig weiterhin keine Kompensationen bei den Kosten für Schutzmaterial, welches auf dem Weltmarkt zu überhöhten Preisen erworben werden musste, und es auch keine Kompensationen der Einnahmeverluste geben wird“.

In beiden Fällen hoffe das Krankenhaus weiterhin stark auf die Unterstützung von Bund und dem Land Niedersachsen.



Im Herzogin-Elisabeth-Hospital als eine Klinik mit operativem Schwerpunkt sowohl in der orthopädischen als auch in der chirurgischen Fachabteilung decke die Finanzierung für frei gehaltene Betten momentan nicht die tatsächlichen Kosten, heißt es seitens der HEH-Leitung. Eine weitere finanzielle Belastung stelle der zusätzliche Kostenaufwand für die wichtigen Schutzmaterialien dar. Der Erlösrückgang für den Zeitraum Mitte März bis Mitte April liege derzeit im sechs- bis siebenstelligen Bereich. Und die Dauer der Krise sei noch nicht absehbar.

Wenn der Bund sowohl für Fachkliniken als auch für Maximalversorger finanziell nicht nachsteuere, könnten die Einnahmenverluste in diesem Jahr selbst bei künftig maximaler Auslastung im Normalbetrieb nicht mehr kompensiert werden. Resultat wäre ein großes Defizit für das Krankenhaus.

„Die 560 Euro pro leerstehendem Bett pro Tag sind für uns als Fachklinik nicht kostendeckend“, rechnet Prof. Dr. Karl-Dieter Heller vor. „Auch wenn die Politik initial gesagt hat, es werden Krankenhäuser gebraucht, wir sind stolz auf unsere Krankenhäuser und wollen diese adäquat finanzieren: Dies ist schlichtweg nicht möglich. Es wird definitiv ein großes finanzielles Loch gerissen, das jedes Krankenhaus selber kompensieren muss.“



Im Marienstift verweist Verwaltungsdirektor Wolfgang Jitschin darauf, dass diese Frage im Moment nicht abschließend zu beantworten sei, da die Erlöse sich anders generierten als im Vorjahr und die Kosten besonders für die Hygiene extrem gestiegen seien. „Wir können derzeit noch nicht abschätzen, inwiefern ein möglicher Rettungsschirm greift“, heißt es seitens des Krankenhauses. Wie Einnahmeverluste kompensiert werden könnten, werde vom weiteren Verlauf und den Verhandlungen abhängen.

Wie geht es in nächster Zukunft weiter?



Das Klinikum plant einen „moderaten Beginn der weiteren Versorgung von Nicht-Covid-19 Patienten - ohne dabei die Covid-19-Thematik ressourcentechnisch aus den Augen zu verlieren“, so Sprecherin Thu Trang Tran. Einen Behandlungsstau wegen des Stopps von Elektiveingriffen habe es gegeben. Diesen werde das Klinikum unter Berücksichtigung der jeweiligen Dringlichkeit eines Eingriffs versuchen aufzulösen. „Aus unserer Sicht haben die Patientinnen und Patienten in dieser Krisensituation überwiegend mit großem Verständnis reagiert.“



Das Herzogin-Elisabeth-Hospital hat die Zeit genutzt, um geplante Umbauten im Bestand vorzuziehen. „So konnten wir zusätzliche Lagerkapazitäten im OP schon jetzt schaffen und verschiedene Prozesse im OP nachhaltig und dauerhaft optimieren. Die OP-Einschränkungen, mit denen wir zu einem späteren Zeitpunkt gerechnet haben, entfallen somit oder konnten deutlich reduziert werden“, erläutert HEH-Geschäftsführerin Monika Skiba.

Grundsätzlich müsse der Bedarf an Covid-19-Betten regelmäßig überprüft und angepasst werden. Auf der anderen Seite müssten dringliche Fälle und Patienten mit Schmerzen operiert beziehungsweise behandelt werden. „Wir merken deutlich, dass die Anzahl der dringlich notwendigen Operationen nach nun mittlerweile vier Wochen ansteigt.“

Alle verschobenen Patienten seien auf Dringlichkeit der Behandlung überprüft worden – aber nicht alle Behandlungen könnten auf die lange Bank geschoben werden.

Alles weitere hänge jetzt davon ab, wann die Beschränkung der elektiven Eingriffe aufgehoben werde. „Die niedergelassenen Fachärzte weisen weiterhin dringliche Patienten in unsere Fachabteilungen ein“, so Heller.

Zudem kämen nach wie vor Patienten auch über die Notaufnahme. Ein normales OP-Programm könne aber erst wieder nach Freigabe des Niedersächsischen Sozialministeriums erfolgen.

Grundsätzlich reagierten die Patienten verständnisvoll auf die Situation. „Operationen bei Patienten mit hohem Leidensdruck verschieben wir möglichst nicht.“



Im Marienstift soll der Krankenhausbetrieb entsprechend den politischen und öffentlichen Entscheidungen „schrittweise den jeweiligen Gegebenheiten angepasst“ werde. „Ziel sollte es sein, zeitnah zu einem geregelten Krankenhausbetrieb zurückzukehren.“

Noch gebe es keine Pläne, die die Rückkehr zur vollen „Normalität“ regelten. Dies sei aber auch nicht zu erwarten, da die weiteren Entwicklungen von dem noch unbekannten Verlauf der Pandemie abhängig seien, sagt Wolfgang Jitschin. Die Rückkehr werde wahrscheinlich Step für Step erfolgen. Die Flexibilität der Krankenhaus-Träger sei daher besonders gefordert.

Wann elektive Behandlungen wieder erfolgen können, sei eine Entscheidung der Politik. Patienten, deren elektive Operationen verschoben wurden, müssten derzeit auch weiterhin warten. Verschlechtere sich ihr Gesundheitszustand, sei eine aus medizinischer Sicht notwendige Behandlung jederzeit möglich. Das gleiche gelte für Notfallbehandlungen. „Zu lange aufgeschobene elektive Eingriffe führen in der Tat nicht selten zu Notfallbehandlungen“, warnt Jitschin.

Auch bestehe ein gewisser Behandlungsstau, dieser sei aber nur schwer einzuschätzen. Die Beschäftigten im Marienstift wünschten sich eine möglichst schnelle Rückkehr zum Regelbetrieb. Unter ihnen herrsche ein konstruktives Miteinander. „Auch die Anerkennung der Arbeit in der Öffentlichkeit, sowie kleine Aufmerksamkeiten aus der Bevölkerung und großzügige Spenden an Backwaren, Süßigkeiten oder Obst muntern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf.“

Die Patienten zeigten zwischenzeitlich viel Verständnis für das Verschieben von Operationen, wenn auch grundsätzlich ein hoher Leidensdruck dadurch entstehe. „Das Krankenhaus versucht aber in jedem Einzelfall, der persönlichen Situation der Patienten und der Erkrankung entsprechend eine akzeptable Lösung anzubieten.“