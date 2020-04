„Fridays for Future“ Braunschweig: Heute ist globaler Klimastreik

Zum fünften Mal ruft die Fridays-for-Future-Bewegung zum weltweiten Klimastreik auf. Anders als bisher läuft an diesem Freitag angesichts der Corona-Pandemie aber alles anders: Die Aktivisten demonstrieren nicht auf den Straßen für mehr Klimaschutz, sondern im Netz. Wie Nele Evers von der Braunschweiger Ortsgruppe mitteilt, sind die Hauptthemen dieses Mal Klimagerechtigkeit, Energiewende und Verkehrswende.

Dazu gibt es viele verschiedene Aktionen, unter anderem einen Livestream ab 12 Uhr auf dem YouTube-Kanal von „Fridays for Future Deutschland“, zu dem auch die Ortsgruppe Braunschweig etwas beisteuert. Nele Evers zufolge handelt es sich dabei um einen Redebeitrag sowie um Musik von der Braunschweiger Band Maniax – „um einem richtigen Demofeeling so nahe wie möglich zu kommen“. Hier der Link: https://fffutu.re/fffdeyoutube

Die Schülerin Berenike Grüneich (15) sagt: „Am Livestream sind sehr viele Ortsgruppen beteiligt. Das ist auch für uns etwas ganz Besonderes, weil wir zum ersten Mal an einem globalen Streiktag digital zusammen streiken. Trotzdem hoffen wir, bald wieder auf die Straßen gehen zu können. Natürlich nur, wenn für unsere Mitmenschen und uns keine Gefahr mehr besteht. Bis dahin heißt es: Solidarisch sein und von Zuhause aus streiken!“

Im Rahmen des globalen Streiks werden den Aktivisten zufolge auch weitere Livestreams stattfinden, so unter anderem von der bundesweiten Arbeitsgruppe „Music for Future“ und international von „Talks for Future“. Weiterhin ruft „Fridays for Future“ auch zur Teilnahme am #NetzstreikFürsKlima auf. Dazu können Menschen auf Instagram ein Bild von einem Demoschild posten – wahlweise mit sich selbst oder einem Kuscheltier/Haustier.

Der Student Thole Goesmann (25) betont: „Die aktuelle Situation ist für uns alle eine Herausforderung. Auch für unsere Bewegung. Ich bin froh, dass wir Wege gefunden haben, weiter zu demonstrieren. Jetzt ist es wichtiger denn je, auf die Wissenschaft zu hören! Jede Krise muss als solche behandelt werden.“

Über die Aktionen im Netz hinaus hat sich die Braunschweiger Ortsgruppe aber auch ganz greifbare Dinge einfallen lassen. So sind beispielsweise im Prinzenpark etliche Bäume mit Plakaten verziert. „Fischers Fritz fischt Plastik“, ist darauf zu lesen. Oder: „Früher war der Fisch in der Verpackung. Heute ist die Verpackung im Fisch.“ Botschaften rund um Müll und Verschmutzung der Meere.