So, 26.04.2020, 10.20 Uhr

Seit Wochen spielt die zehnjährige Helin aus Braunschweig auf ihrem Balkon in der Wachholtzstraße „Der Mond ist aufgegangen“ auf ihrer Geige. So auch am Samstag, 25. April. Mittlerweile machen viele Nachbarn mit. Video: Lukas Dörfler