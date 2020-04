Rätselhaft: Braunschweig schottert Rasenflächen zu

Als wenn die Stadtverwaltung zu viel Schotter hätte. Unsere Leserin Anja Wichmann rieb sich dieser Tage verwundert die Augen. Nanu, wo sind denn am Nordbahnhof und ebenso an der Ecke Theaterwall/Am Fallersleber Tore die Rasenflächen hin und in letzterem Fall die schönen Wildblumenbeete? Sie ist entsetzt über die neu entstandenen „Steinwüsten“ auf öffentlichen Flächen und fragt sich: Was diese unsäglichen kahlen Kiesflächen zu bedeuten haben?

Worum geht es? Die betroffenen Flächen, hat Anja Wichmann mitbekommen, seien vor rund zwei Monaten umgepflügt worden, und sie habe schon gehofft, dass Wildblumen ausgesät werden. „Aber sie wurden nur mit einer Art Kies zugeschüttet. Ganz schrecklich. In dieser Geröllwüste können doch keine Blumen gepflanzt werden.“ Oder solle dort womöglich das gleiche passieren wie am Nordbahnhof, wo ein hässliches graues Kiesbeet angelegt wurde, in dem ein paar mickrige Pflänzchen vor sich hin wachsen? Hier finde kein Vogel mehr einen Wurm. „Bienenfreundlich und vogelfreundlich geht meiner Meinung nach anders!“ Was sagt die Stadt? Sie stellt dazu klar: Der Rasen auf den Grünflächen an der Kreuzung Am Fallerleber Tore/Theaterwall sei entfernt worden, um hier im Rahmen des Projektes „Förderung der Biodiversität in der Stadt Braunschweig“ Staudenbeete mit einer artenreichen Staudenmischbepflanzungen anzulegen. „Insbesondere sollen damit verschiedene Wildbienenpopulationen im innerstädtischen Bereich gefördert werden“, so Sprecherin Sabrina Bindernagel. Unterstützt werde die Stadt Braunschweig, genauer: der Fachbereich Stadtgrün und Sport, dabei durch das Julius-Kühn-Institut. „Zurzeit werden die Flächen vorbereitet, um im frühen Herbst die Pflanzarbeiten dort vorzunehmen.“ Dazu habe man zunächst die Rasennarbe entfernen und ein spezielles Staudensubstrat aufbringen müssen. Das Substrat bestehe aus einem Gemisch (Lavakörnung, Kompost sowie lehmigen Sand) und sei insbesondere als Habitat für bodenbewohnende Wildbienenarten und andere Insektengruppen gut geeignet. „Im Frühherbst werden dann eine Vielzahl unterschiedlicher Staudenarten gepflanzt.“ … und am Nordbahnhof? Hier handele es sich um ein Projekt des Fachbereichs Stadtplanung und Umweltschutz. Zum Bienen- und Insektenschutz seien Staudenbeete angelegt worden. Sabrina Bindernagel: „Der optische Eindruck dort wird sich dank des Pflanzenwuchses zukünftig noch einmal positiv verändern. Diese Pflanzen – darunter viele bienenfreundliche Exemplare – stellen an ihren Standort bestimmte Anforderungen, um sich dort dauerhaft halten zu können.“ Wozu dient der Schotter? Die Schotterschicht diene dabei als Verdunstungsschutz für den Boden und als Schutz gegen „aufkommende Kälte von unten“. Da sich kein Vlies unter den Steinen befinde, könnten bodenbrütende Insekten wie die Wildbiene die Fläche nutzen. Bindernagel: „Der Schotter dient dabei als dauerhafte Mulchschicht und entspricht den Anforderungen der Pflanzen sowie den Richtlinien.“ Auch am Nordbahnhof entstehe also eine Fläche, die gefährdeten Insekten im Stadtraum einen Platz bietet.“ Schottergärten auf privaten Grundstücken sind demgegenüber umstritten. Die Politik hat sich 2019 mit dem Thema ausführlich beschäftigt. In der Niedersächsischen Bauordnung heißt es dazu: „Die nicht überbauten Flächen von Baugrundstücken müssen Grünflächen sein, soweit sie nicht für eine andere Nutzung erforderlich sind.“