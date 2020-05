Frau stiehlt Pflanzen aus Braunschweiger Gärtnerei

Die Polizei entdeckte die Frau nach eigenen Angaben in einem Gebüsch, in dem sie sich versteckt habe. Die gestohlenen Pflanzen hätten sich an und in ihrem Fahrzeug auf dem Parkplatz der Gärtnerei befunden. Aufmerksam wurde die Polizei auf den Diebstahl am Sonntag gegen 21.50 Uhr bei einer Streifenfahrt durch einen Hund, der sich auf dem Außengelände des Einkaufszentrums befand, heißt es in der Mitteilung. In seiner Nähe standen Blumen und Pflanzen in Taschen verpackt sowie zehn Säcke Blumenerde. Beschädigungen am Zaun zum Gelände der Gärtnerei hätten auf einen Einbruch schließen lassen. Wert des Diebesguts: rund 500 Euro.

