Einbrecher stehlen in Braunschweig teure Baumaschinen

Zu einem Einbruch in die Grundschule Waggum kam es am Wochenende. In der Grundschule finden zur Zeit Bauarbeiten statt. Als am Montagmorgen ein Mitarbeiter der ausführenden Firma einen Lagerraum in der Schule betrat, stellte er fest, dass in diesen eingebrochen worden war. In dem Raum lagerte die Firma einen Großteil ihrer Arbeitsgeräte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Es wurden diverse hochwertige Baumaschinen entwendet. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Anmeldung Noch nicht bei der Helmstedter Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder