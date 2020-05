Braunschweig. Bei einer Kollision mit dem Auto eines 82-Jährigen ist am Mittwochmorgen eine 64-jährige Radfahrerin schwer verletzt worden.

64-Jährige in Braunschweig bei Unfall schwer verletzt

Beim Abbiegen hat ein 82-jähriger BMW-Fahrer eine entgegenkommende 64-jährige Radfahrerin zu spät gesehen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die Frau wurde laut Polizei-Mitteilung schwer verletzt. Am Mittwochmorgen, 8.51 Uhr, war es in der Wilhelm-Bode-Straße zu dem Unfall gekommen. Durch einen vorausfahrenden Kastenwagen sei seine Sicht auf die Fahrbahn eingeschränkt gewesen. Die 64-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Gegen den Autofahrer wurden ein Bußgeld- und ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. red