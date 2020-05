Unbekannter überfällt 19-Jährigen am Braunschweiger Bahnhof

Braunschweig. Ein 19-Jähriger ist am Mittwochabend Opfer eines Überfalls geworden. Ein Unbekannter schlug und beraubte ihn am Bahnhof.

Wie die Polizei meldet, hatte sich der junge Mann den Abend über am Bahnhof aufgehalten. Kurz bevor er in seinen Bus steigen wollte, riss ihm demnach ein Unbekannter auf dem Bahnhofsvorplatz seine Atemschutzmaske vom Gesicht und schlug auf seinen Oberkörper. Anschließend habe der Angreifer in die Taschen des Opfers gegriffen und Wertgegenstände an sich genommen. „Das Mobiltelefon warf der Verdächtige zu Boden, so dass es zerstört wurde. Anschließend ließ der Räuber von dem 19-Jährigen ab“, heißt es im Polizeibericht. Neben Bargeld seien auch die Ausweispapiere entwendet worden.

Zeugen, die am Mittwochabend gegen 21.40 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter (0531) 476-2516 in Verbindung zu setzen.