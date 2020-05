Braunschweig – BSVG fährt ab Montag wieder nach Regelfahrplan

Viele corona-bedingte Einschränkungen im öffentlichen Leben sind gelockert, und auch die Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG) macht einen weiteren Schritt Richtung Normalität: Busse und Straßenbahnen verkehren ab Montag, 18. Mai, wieder nach dem regulären Fahrplan.

„Wir haben den Betrieb in den vergangenen Wochen mit Einschränkungen aufrechterhalten können. Umso mehr freuen wir uns jetzt, dass wir weitestgehend zum Regelfahrplan zurückkehren können“, sagt BSVG-Geschäftsführer Jörg Reincke. Das heißt, dass alle Linien der BSVG sowie die Regiobuslinie 560 wieder nach Fahrplan fahren, inklusive der Schul- und Verstärkerfahrten.

Eine Einschränkung bleibt bestehen: Der Nachtverkehr in den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag wird weiterhin ruhen, die letzten Fahrten fahren von und zum Anschluss um 24 Uhr am Rathaus. Die Buslinie 435 verkehrt an Samstagen nicht.

Schritt für Schritt werde es auch wieder möglich sein, vorn einzusteigen und Fahrkarten beim Fahrer zu kaufen. „Wir rüsten alle Busse mit Plexiglasscheiben an den Fahrersitzen aus“, erklärt Jörg Reincke. Noch sollten Tickets aber besser im Vorverkauf erworben werden. Und nach wie vor gelte die Maskenpflicht in den Fahrzeugen und an den Haltestellen.