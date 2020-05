Die Oker wird am Montag in Braunschweig abgesenkt

Dies kann sich laut Pressemitteilung auf die Strömung und den Wasserstand in den vor- und nachgelagerten Abschnitten der Oker auswirken. Betroffen seien in erster Linie Wassersportler und Angler nahe des Südsees und am Richmondpark. Der Normalstand werde voraussichtlich am Donnerstag, 28. Mai, wieder erreicht. Die Maßnahme sei im Zuge von Vorbereitungen zum Neubau des Autobahnkreuzes Süd notwendig.