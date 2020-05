Braunschweig. Ein Einbrecher hat in der Nacht zu Sonntag einen 71-Jährigen niedergeschlagen und verletzt.

Einbrecher schlägt in Braunschweig Vater des Eigentümers nieder

Ein Einbrecher hat in der Nacht zu Sonntag einen 71-Jährigen verletzt. Wie die Polizei meldet, wollte der Mann gegen 22.50 Uhr in einem Wohnhaus am Petritor-Nord nach dem Rechten sehen und wurde dabei niedergeschlagen.

Zuvor hatte laut Polizeibericht der Alarm in dem Einfamilienhaus, das gerade umgebaut wird, ausgelöst. Der Eigentümer des Hauses habe daraufhin nicht nur die Polizei, sondern auch seinen Vater verständigt. Der habe sich ein Bild von der Situation machen wollen. „Als sich der 71-Jährige im Haus umschauen wollte, wurde er von dem Einbrecher überrascht und mit einem Gegenstand geschlagen“, melden die Beamten weiter.

Während dem Unbekannten zunächst die Flucht gelungen sei, hätten die Polizeibeamte den Verletzten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes versorgt. Während der Fahndung hätten dann weitere Streifenwagenbesatzungen einen 61-Jährigen, auf den die Beschreibung des flüchtigen Täters zutraf, festnehmen können. In seinem Rucksack habe der Mann typisches Einbruchswerkzeug bei sich getragen.

Nach ersten Erkenntnissen sei dem Einbruch ist eine Wildkamera abhanden gekommen. Auf Grund der am Tatort gesicherten Spuren und weil der Festgenommene über keinen festen Wohnsitz verfüge, habe die Staatsanwaltschaft einen Haftantrag gestellt, so dass das Amtsgericht am Sonntag einen Untersuchungshaftbefehl erlassen habe.

Die Polizei Braunschweig ermittele nun wegen versuchten Einbruchsdiebstahls und gefährlicher Körperverletzung.