Braunschweiger Touristinfo öffnet wieder vollständig

So werde rechtzeitig zum Start des Braunschweiger Lichtparcours die gute Betreuung der Gäste in der Löwenstadt wieder gewährleistet, teilt die Verwaltung mit. Nach der durch das Corona-Virus bedingten Schließung der Touristinfo war zunächst nur der Warenverkauf wieder möglich, die Öffnungszeiten waren eingeschränkt. Jetzt ist die Touristinfo wieder zu den gewohnten Zeiten und am Sonntag geöffnet. Auch das Café bietet wieder Kaffee- und Teespezialitäten an. Die Einhaltung der geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen ist sichergestellt, betont die Verwaltung.

Die Öffnungszeiten der Touristinfo sind jetzt: montags bis freitags von 10 bis 18.30 Uhr, samstags von 10 bis 16 Uhr und sonntags von 10 bis 12 Uhr. Für das Café gelten demnach von Montag bis Samstag dieselben Öffnungszeiten, sonntags bleibt es geschlossen.