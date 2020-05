„Stärken Sie unsere lokalen Geschäfte“

„Ich bin beeindruckt, mit welcher Geduld und Disziplin unsere regionalen Unternehmen in Handel und Gastronomie diese extrem bedrückende Zeit ertragen haben.“

Die vergangenen Monate waren eine Zumutung. Die Pandemie hat uns unser öffentliches Leben von einem Tag auf den anderen weggerissen. Das alles überhaupt ansatzweise zu verstehen, war schon eine Herausforderung. Eine weitere, damit umzugehen – für Kinder, Eltern, ältere Menschen. Besonders hart war es für Gewerbetreibende, Gastronomen, Menschen im Kultur-, Freizeit- und Veranstaltungsbereich. Zu den Sorgen um die Gesundheit, die Angehörigen und den Familienalltag kamen und kommen bei ihnen finanzielle Nöte dazu. Wo diese ganz akut waren, haben wir mit unserem Hilfsfonds auch mit städtischen Geldern unterstützt. Umso dankbarer bin ich, dass das Infektionsgeschehen jetzt Lockerungen zulässt. Ich bin beeindruckt, mit welcher Geduld und Disziplin unsere regionalen Unternehmen in Handel und Gastronomie diese extrem bedrückende Zeit ertragen haben. Sie haben alles getan, um die nötigen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Meine Bitte an die Menschen der Region: Nutzen Sie die Angebote wieder, stärken Sie unsere Geschäfte und Restaurants, halten Sie sich dabei an alle Vorgaben. Das stärkt unsere Wirtschaftsregion und hilft, die Vielfalt lokaler Unternehmen zu erhalten.

Bmmf Cfjusåhf voe Bsujlfm efs Cfjmbhf gjoefo Tjf ijfs; =b isfgµ#iuuqt;00xxx/csbvotdixfjhfs.{fjuvoh/ef0uifnfo0xjstjoexjfefseb0# ujumfµ#xxx/csbvotdixfjhfs.{fjuvoh/ef#?iuuqt;00xxx/csbvotdixfjhfs.{fjuvoh/ef0uifnfo0xjstjoexjfefseb0=0b?