Braunschweiger Feuerwehr rettet verletzten Arbeiter von Baugerüst

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Braunschweig haben am Donnerstag einen Dacharbeiter von einem Baugerüst in Melverode gerettet.

Braunschweig. In Melverode war ein Mann vom Dachstuhl eines Wohnhauses auf das Baugerüst gestürzt. Die Feuerwehr rettete den Verletzten aus sechs Metern Höhe.

Die Berufsfeuerwehr Braunschweig ist am Donnerstagmittag zu einer Höhenrettung in Melverode alarmiert worden: Ein Mann war bei den Arbeiten auf dem Dach eines Einfamilienhauses verunglückt und auf das angrenzende Baugerüst gestürzt, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte.

Weil der Dacharbeiter sich verletzte und das Baugerüst nicht mehr selbstständig verlassen konnte, übernahmen die Feuerwehrleute die medizinische Versorgung. Anschließend holten sie den Mann mit einer Schleifkorbtrage über die Drehleiter vom sechs Meter hohen Gerüst.

Mit einem Rettungswagen wurde der Mann ins Krankenhaus gefahren. /red