Braunschweiger Peterskamp gesperrt – Busse fahren Umleitung

Grund sind laut Mitteilung der Braunschweiger Verkehrs-GmbH Gossenarbeiten in der Straße Peterskamp. Daher werde die Straße in beide Richtungen für den Verkehr voll gesperrt. Die Busse der Linie 433 von und nach Hondelage müssen während der Sperrung bis Dienstag, 23. Juni, weitläufig umgeleitet werden. Ab der Haltestelle „Peterskamp“ fahren die Busse über Grasseler Straße, die Landesstraße L635/Tiefe Straße nach Hondelage. In der Gegenrichtung entsprechend. Die Haltestellen „Lägenkamp“, „Möwenweg“, „Falkenhorst“, „Drosselweg“ und „Neddernkamp“ können in dieser Zeit nicht bedient werden. Um die Schüler nach Hondelage zu fahren, gibt es laut Verkehrs-GmbH morgens aber eine Schulfahrt der Linie 433 um 7.01 Uhr ab Haltestelle „Möwenweg“. Hier setzt der Bus ein und fährt über „Falkenhorst“, „Drosselweg“, „Neddernkamp“, „Hegerdorfstraße“ zur Schule, Haltestelle „Angerburgstraße“. Weitere Infos: www.bsvg.net

Anmeldung Noch nicht bei der Helmstedter Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder