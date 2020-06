Lottogewinne in Niedersachsen – ein Braunschweiger ist dabei

Besonders erfolgreich waren vier Spieler aus Niedersachsen in der vergangenen Woche, als die Lottozahlen gezogen worden. Das teilt Lotto Niedersachsen mit.

Vier Lotto-Gewinner kommen aus Niedersachsen – einer aus Braunschweig

Bereits am Mittwoch habe das Glück in Niedersachsen begonnen. Ein Spieler aus dem Landkreis Osnabrück habe in der Zusatzlotterie Super 6 100.000 Euro gewonnen.

Am Freitagabend habe sich ein Spielteilnehmer aus dem Landkreis Aurich über 110.849,20 Euro in der dritten Gewinnklasse beim Eurojackpot freuen können.

Zusätzlich erzielte am Samstag ein weiterer Spieler aus dem Landkreis Ammerland einen Gewinn über 100.000 Euro in der ersten Gewinnklasse bei der Zusatzlotterie SUPER 6, schreibt Lotto Niedersachsen. Die am Sonntag veröffentlichten Zahlen von „Bingo! – Die Umweltlotterie“ bescherten einem Spielteilnehmer aus Braunschweig einen Gewinn in Höhe von 195.335,20 EUR. red