Braunschweig. Zwei Lkw hatten laut Polizei am Dienstagvormittag auf der Autobahn 2 einen Unfall zwischen Kreuz Wolfsburg/Königslutter und Braunschweig-Ost.

Zweiter Unfall auf A2 bei Essehof in zwei Tagen – Gefahrgut

Zwei Lkw hatten nach Polizeiangaben am Dienstagvormittag einen Verkehrsunfall auf der A2 in Richtung Braunschweig zwischen dem Kreuz Wolfsburg/Königslutter und Braunschweig-Ost. Weitere Angaben konnte die Polizei bisher nicht machen. Laut Gemeindefeuerwehr Lehre befindet sich der Einsatzort in Höhe Parkplatz Essehof. Der Gefahrgutzug der Wehr ist im Einsatz.

Unfall auf der A2 mit Gefahrguttransporter

Laut Verkehrs-Management-Zentrale (VMZ) hat es einen Unfall mit einem Gefahrguttransporter gegeben (Stand: 11Uhr). Es gibt drei Kilometer Stau.

Dritter Unfall in zwei Tagen auf der A2

Bereits am Montag hat es einen Lkw-Unfall bei Essehof gegeben als Folgeunfall eines Staus, der durch einen Lkw-Unfall in Höhe Braunschweig-Flughafen entstanden ist. Daraufhin musste die Fahrbahn gefräst werden. rev

