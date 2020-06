Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Leonhardstraße/Ecke Leonhardplatz ist am Montagabend glimpflich ausgegangen. Der Alarm ging bei der Feuerwehr gegen 20.50 Uhr ein, so ein Sprecher. Zunächst hieß es „Menschenleben in Gefahr“. Zum Glück wurde aber niemand verletzt. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen. Details sind noch nicht bekannt. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Braunschweig, die Ortsfeuerwehr Innenstadt und die entsprechenden Rettungsdiensteinheiten.