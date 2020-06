Müllfahrzeug rammt Brunnen am Braunschweiger Wollmarkt

Ein Müllfahrzeug hat den Brunnen am Wollmarkt gerammt.

Braunschweig. Ein Fahrzeug der Müllabfuhr hat am Dienstagmorgen den am Wollmarkt befindlichen Brunnen gerammt, der die dortige Wasserrinne speist.

Beim Einbiegen in die Straße Alte Waage übersah der Fahrer das Hindernis und lenkte sein Fahrzeug zu früh ein, teilt die Berufsfeuerwehr Braunschweig mit. Durch die Berührung des Fahrzeugs mit dem Brunnen wurde der annähernd volle Kraftstofftank derart beschädigt, dass er aufriss und sofort Dieselkraftstoff austrat.

Die Besatzung rief über den Notruf die Feuerwehr und stellte von Anwohnern herbeigeschaffte Kunststoffbehälter unter die Leckage. Aufgrund der Gefahr, dass mehrere Hundert Liter Diesel sich auf die Straße und in die unmittelbar angrenzende Wasserrinne ergießen, alarmierte die Leitstelle sofort den Umweltzug der Hauptwache, heißt es weiter.

An der Einsatzstelle gelang es der Feuerwehr, das Leck mit einer speziellen Paste fast gänzlich zu verschließen. Als zusätzliche Absicherung wurden große Auffangwannen unter den Tank gestellt. In Zusammenarbeit mit dem Entsorgungsunternehmen wurde dann der Kraftstoff laut Wehr in einen bereitgestellten Tank umgepumpt.

Die vor Eintreffen der Feuerwehr ausgelaufene Menge an Kraftstoff wurde mit Bindemittel aufgenommen. Durch den Unfall, so heißt es, wurde der Brunnen stark beschädigt. Vorsorglich ist er zurzeit außer Betrieb genommen und abgesperrt. Das Unfallfahrzeug wurde abgeschleppt. Während des etwa eineinhalbstündigen Einsatzes kam es im Bereich der Alten Waage zu Verkehrsbehinderungen.

