Mann fährt in Braunschweig Rad unter Drogeneinfluss

Braunschweig. Ein Pärchen hat in Gliesmarode beobachtet, wie ein Radfahrer in Schlangenlinien im Bereich der Berliner Straße stadteinwärts unterwegs war.

Der Mann war bereits gestürzt, hatte mehrere Rotlicht zeigende Ampeln missachtet und unvermittelt die Fahrbahn überquert, so dass mehrere Autos stark abbremsen mussten und durch Hupen auf die Situation aufmerksam machten, so die Polizei. Das Paar habe den Mann nicht daran hindern können, seine Fahrt fortzusetzen und sich nicht in Gefahr zu begeben. Es rief die Polizei, die den 48-Jährigen auf Höhe der Friedrich-Voigtländer-Straße stoppte. Mit Hilfe eines Schnelltests sei festgestellt worden, dass der Mann Betäubungsmittel genommen hatte. Zudem war das Rad als gestohlen gemeldet. Das Ganze ereignete sich am Samstag gegen 20.10 Uhr. Zeugenhinweise: (0531) 4763315.

red