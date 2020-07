A2 Unfall bei Braunschweig-Ost: zwei Leichtverletzte

Auf der A2 ist es am Dienstagmorgen gegen 7.18 Uhr in Fahrtrichtung Braunschweig zu einem Auffahrunfall zwischen drei Lkw gekommen. Wie die Polizei mitteilt, sind zwei der Fahrer bei dem Unfall auf Kilometer 161, Braunschweig-Ost, leicht verletzt worden.

Kilometerlanger Stau ab Streckenkilometer 161, Braunschweig-Ost

Wegen dem Unfall bildete sich ein kilometerlanger Stau. Foto: Matthias Strauß

Zeitweise musste der Streckenabschnitt Braunschweig-Ost voll gesperrt werden. Danach war die zweite Überholspur allerdings wieder für den Verkehr geöffnet. Die Sperrung aufgrund der Bergungsarbeiten führte zu einem Stau von mehreren Kilometern Länge.

Nahe der Anschlussstelle Braunschweig-Ost musste ein Autotransporter anhalten. Der Fahrer eines weiter hinten befindlichen Lkw erkannte dies zu spät und krachte in den Sattelzug vor ihm, dem dritten beteiligten Lkw. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls bis auf den Anhänger des Autotransporters geschoben.

Werner Zschieschang aus Bonn war der Fahrer des ersten Lkw: „Ich habe wegen eines Staus gehalten und sofort die Warnblinkanlage angemacht. Der Lkw hinter mir hat auch rechtzeitig reagiert. Der dritte Lkw ist dann voll auf den zweiten Lkw drauf und hat diesen auf meinen Anhänger geschoben.“ Da er den Sicherheitsabstand einhielt, wurde Zschieschang mit seinem Laster auf seinen Vordermann geschoben.

Nach dem Aufprall wählte Zschieschang sofort die 110 und befreite die beiden Unfallopfer aus ihren Wagen. Rettungskräfte brachten sie mit leichten Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

30 Feuerwehrleute Flechtorf, Lehre und Wendhausen waren im Einsatz

Einem der beteiligten Lkw riss der Unfall die Ölwanne auf. Öl trat aus, das wieder von der Straße entfernt werden muss. Ein zweiter Lkw transportierte Milch. „Hier tritt Milch aus“, hieß es dazu von Seiten der Polizei. Zwei der Lkw erlitten Totalschaden, der Anhänger des Autotransporters ist ebenfalls Schrott.

„Wir wurden gegen 7.15 Uhr alarmiert. Drei Ortsfeuerwehren rückten mit sieben Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften aus“, so Rainer Madsack, Pressesprecher der Feuerwehr Lehre. „Zum Glück war entgegen erster Annahmen kein Fahrer eingeklemmt, so dass sich die Maßnahmen der Feuerwehr in erster Linie auf das Absichern der Unfallstelle das Aufnehmen von Betriebsstoffen und das Sicherstellen des Brandschutzes beschränkten“, so Madsack weiter.

Dieser Artikel wurde aktualisiert.

red