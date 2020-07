Rucksack-Projekt in Braunschweiger Kitas bis Mitte 2021 gesichert

Seit vier Jahren läuft in Braunschweiger Familienzentren und Kitas das Rucksack-Projekt. Es setzt sich für den spielerischen Spracherwerb von Eltern und Kindern ein. Ziel ist es, die Entwicklung sowie Integration von Familien in der Region zu fördern. Im Fokus stehen Familien mit geringen Sprachkenntnissen – ganz egal, ob sie neu zugewandert sind oder schon lange hier leben.

Gestartet wurde das Projekt 2016 vom „Haus der Familie“ und der Volksbank-BraWo-Stiftung im Rahmen des Kindernetzwerks „United Kids Foundations“. Die Mittel hierfür stammten aus der Initiative „1000 x 1000“. Durch den Braunschweiger Charity-Walk 2019, den „Walk4help“, kann das Programm nun für ein weiteres Jahr fortgeführt werden und ist bis Mitte 2021 gesichert.

Carsten Ueberschär, Leiter der Volksbank in Braunschweig und Botschafter von „United Kids Foundations“, und Monika Schmidt, Geschäftsführerin des Engagement-Zentrums, überreichten dem „Haus der Familie“ kürzlich einen Scheck in Höhe von 65.650 Euro.

Hilfe bei Erziehungsfragen und beim Erlernen der Sprache

Und so funktioniert das Rucksack-Projekt: Eine Gruppe von Eltern trifft sich in ihrer Kita. Sie lernen gemeinsam Spiele, Aktivitäten und Übungen kennen, mit denen sie ihre Kinder spielerisch und mit Spaß zu Hause fördern können. Es geht darum, vor allem mehrsprachigen Eltern bei Erziehungsfragen und bei Themen rund um die sprachliche Entwicklung ihrer Kinder zu helfen. Parallel wird in der Kita der Wortschatz von mehrsprachig aufwachsenden Kindern in der Zweitsprache Deutsch erweitert.

Kerstin Hartmann-Moos, Geschäftsführerin im „Haus der Familie“, bekräftigt, dass die ganze Familie im Fokus stehe. „Die Rückmeldungen der teilnehmenden Mütter beziehen sich auf Fortschritte in der sprachlichen und allgemeinen Entwicklung ihrer Kinder sowie die verbesserte Feinmotorik, Konzentration und Lernfreude“, sagt sie. „Die vermehrte Beschäftigung mit den Kindern und die gemeinsamen Aktivitäten, auch zusammen mit den Vätern, führen zu einer gestärkten Bindung in der Familie, die gemeinsame Zeit wird intensiver und bewusster miteinander verbracht.“

14 Frauen sind als Elternbegleiterinnen tätig, 11 weitere sind in der Ausbildung

Die zuständige Abteilungsleiterin im „Haus der Familie“, Beate Hamilton-Kohn, betont: „Die beteiligten Frauen, seien es Elternbegleiterinnen oder Teilnehmende der Elterngruppen, erleben sich oftmals zum ersten Mal als aktiv, kompetent und beteiligt. Für viele Familien stellt das Projekt ein wunderbares Bindeglied und Einstiegsprojekt dar. Es ist oftmals der Start einer Bildungskarriere und eine Chance für uns, Kompetenz und Engagement dieser Frauen wahrzunehmen und auch für unsere Gesellschaft zu nutzen.“

Auch in Corona-Zeiten halte man zu den Eltern Kontakt und gebe Impulse weiter. Zurzeit seien 14 Frauen in den Kitas als Elternbegleiterinnen tätig, zusätzlich befänden sich 11 Begleiterinnen in der Ausbildung. Sie erreichten in diesem Kindergartenjahr regelmäßig 45 Kinder in 30 Familien.

Elterbegleiterin: Es fühlt sich wie eine große Familie an

„Die Familien sind sehr dankbar, dass das Projekt weiterläuft“, sagt die Elternbegleiterin Adriana D. aus dem Familienzentrum St. Maximilian-Kolbe. „Es fühlt sich wie eine große Familie an. Wir halten zusammen und vielleicht finden verängstigte Familien so den Mut, wieder nach draußen zu gehen. Und die Erzieherinnen unterstützen uns so toll!“

Die Elternbegleiterin Aicha G. aus der Kita St. Andreas sagt: „Ich habe durch dieses Projekt viel Kontakt gehabt, viel Austausch und Informationen bekommen. Auch für Migrantinnen ist es ein gutes Projekt, sich zu integrieren und die deutsche Sprache zu erlernen.“ Und Elternbegleiterin Ahlem M. aus dem Quäker-Nachbarschaftsheim meint: „Die Kinder lernen mit den Aufgaben in den kleinen Zeiten vieles mit Spaß, und die Muttersprache entwickelt sehr stark die Verbindung zwischen Eltern und ihrem Kind. Deswegen ist das Projekt für uns eine wertvolle Gelegenheit.“

red