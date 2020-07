Unbekannte haben in Braunschweig die Reifen mehrerer Autos in diversen Straßen zerstochen. (Symbolbild)

Braunschweig. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung in elf Fällen. Unbekannte haben zum Teil mehrere Reifen von Fahrzeugen zerstochen.

Unbekannte zerstechen Reifen mehrerer PKW in Braunschweig

Unbekannte haben nach Polizeiangaben in der Nacht von Freitag auf Samstag die Reifen mehrerer Autos zerstochen. Die Fahrzeuge waren nach Polizeiangaben in den Straßen entlang der Bürgerstraße, Goslarschen Straße, Hohestieg sowie im Gebhard-von Bortfelde-Weg und in der Juliusstraße geparkt worden, als ein Unbekannter mit einem spitzen Gegenstand die Reifen beschädigt habe.

Vor allem hochwertige Fahrzeuge betroffen

Auffällig sei, dass vor allem hochwertige Fahrzeuge der Marken Audi, BMW und Daimler sowie ein Mustang und ein Touareg betroffen gewesen seien. Personen, die Hinweise auf das Tatgeschehen oder Täter geben können, werden gebeten, sich im Polizeikommissariat Mitte zu melden. Dies ist erreichbar unter (0531) 4763115.

red